Nouveau fruit du partenariat entre Deep Silver et Tripwire, le studio américain vient d'annoncer la sortie prochaine de Killing Floor: Double Feature, une compilation regroupant Killing Floor 2 et Killing Floor: Incursion exclusivement réservée aux possesseurs de PlayStation 4. La sortie est prévue pour le 21 mai prochain à un prix encore inconnu.

posted the 03/19/2019 at 01:40 PM by kevisiano