Comme vous le savez sûrement (ou pas peut-être) il y a une fin secrète dans DMC V. Nous pouvons battre Urizen dès le prologue ce qui met directement fin au jeu. Voici une vidéo ou je le bats en No damage et en moins de deux minutes.

posted the 03/18/2019 at 07:09 PM by akiru