Bonjour,



Crise existentielle de nuit, je voyais l'article sur la paye des employé de nintendo et me demandais si c'etait lie au pays ou juste qu'ils etaient vraiment tres bien payé.





Du coup je vous pose la question, car j'aimerais vraiment me situer par rapport a la moyenne et comparer pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs.



Quel est votre salaire? et votre tranche d'age, a 5 ans pres?



Vous n'etes evidemment pas obligé de répondre mais je pense que plus on a de reponse plus on peut faire une moyenne décente.



Je n'ai qu'un seul impératif a vous demander, le but ici est pas de jouer les m'as tu vu et se la péter, dans ce cas svp merci de passer le chemin.



Pour une cohérence globale je vous propose de mettre le net Mensuel Hors primes, et si vos primes sont vraiment badass, net mensuel + total de prime a l'année.



Pour ma part :

30-35 ans

1980 net (remboursmeent transport inclus)

environ 2000€ net de prime cumulé annuel