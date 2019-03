Sonic

Team Sonic, Team Rose et Team Dark s'affrontent au Wisp Circuit dans cette première des deux parties d'une animation spéciale basée sur Team Sonic Racing! Comme d'habitude, le diabolique Dr. Eggman semble avoir ses propres projets - les équipes peuvent-elles surmonter ses astuces ou se retrouveront-elles plus qu'un peu distraites?



Team Sonic Racing arrive le 21 mai sur Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC! Un grand merci aux productions Tyson Hesse et Neko pour leur travail acharné.



Gardez les yeux ouverts pour la partie 2 qui arrivera fin avril 2019!