On aurait tendance à l'oublier mais voilà maintenant presque 30 ans quel'un des fleurons du beat them up, le bien nommé. Alors on ne va pas refaire l'histoire, la bande à Haggar part se friter avec ses potes, Guy et Cosy, contre la pègre de Metro City pour en finir une fois pour toute et accessoirement libérer Jessica des mains de Berger, leader du clan Madgear. Oui, nous sommes en 1989 et les femmes dans le jeu vidéo ça ne sert qu'à être enlevé, désolé mesdames.Sorti en premier lieu sur borne d'arcade exploitant le CPS1,avait connu par la suite quelques portages comme le malheureusement célèbre sur Super Nintendo amputé de son mode 2 joueurs et le injustement trop peu cité Final Fight CD qui proposait le jeu avec toutes ses options et une musique retravaillée, support CD oblige.Toujours est-il queaurait pu aller plus loin proposant un mode 3 joueurs, d'autres Beat Them Up de l'éditeur de l'époque proposant déjà des modes 4 joueurs. C'est aujourd'hui ce que des fans proposent pour fêter dignement les 30 ans du jeu pour le coup renommé. En effet, et photos à l'appui, les deux petits gars ont quasiment finalisé la production du jeu qui sera proposé sous forme de patch pour la version CPS, cette édition n'étant pas "officielle". Dans tous les cas, et une fois les bugs corrigés, soyons sûr que mettre de la tatane à trois risque de bien belle soirée entre copains !Stay tuned !