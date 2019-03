Sorti en 2012, l'Histoire de Sonic the Hedgehog est un livre culte sur la mascotte de Sega. Édité par Pix'n Love, il retrace toute l'histoire du petit hérisson bleu... L'occasion pour nous de ressortir les archives et de voir toute l'équipe rédactionnelle de Pix'n Love à pied d'oeuvre pour nous sortir de beaux livres...

Who likes this ?

posted the 03/15/2019 at 07:09 PM by gunhedtv