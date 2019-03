Bonsoir à tous,A 21h30 ce soir ce sera la première de Visual Aurélie sur CN Play avec un Live de Devil May Cry 5 sur PS4.Elle fût la Cosplayeuse officielle Lara Croft lors de la dernière Paris Games Week :Et également de Lady lors de l'event de lancement de Devil May Cry 5 :Elle sera donc en cette dernière pour se présenter à vous et sera représentante et streameuse quotidienne (en Cosplay toujours) sur nos canaux.Souhaitez-lui bonne chance et bienvenueComme d'habitude, c'est sur la plateforme de votre choix :