Pour ceux qui attendent comme moi cet enfant des Souls version manga, j'ai vu que sur Auchan.fr ce jeu sera livré le 31 mars. Ils ont craqué ou ? J'ai regardé les autres jeux en précommande et les dates correspondent. Je ne vois pas pourquoi ils auraient balancé 31 mars comme ça. Après ça me semble un peu tôt vu le manque de com' autour du jeu.

Who likes this ?

posted the 03/12/2019 at 02:08 AM by bateman