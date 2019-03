Retro Gaming

Retour sur deux magazines cultes qui finalement ont fusionné : Game Museum et Retro Game, les premiers magazines français 100% dédiés au retrogaming !



Retrogame, sorti début octobre (2005), est lui le premier magazine intégralement dédié, comme son nom l'indique, au retrogaming et à l'histoire du jeu vidéo.



Les rubriques Consoles, Arcades et micro survolaient le rétrogaming dans toute son intégralité. Il touchait aussi bien les passionnés nostalgiques des anciens jeux ou consoles que les néophytes souhaitant en apprendre davantage.



Game Museum était le hors série Rétro de GameFan ! Le premier volume comprenait un historique des toutes premières consoles japonaises de 1975 à 1983 : plus de 125 machines !



On y trouvait un énorme dossier sur la Famicom, un historique complet de la Super Famicom (prototypes, extensions...), un dossier sur la Megadrive, sur la Sega Saturn et ses liens avec la japanimation, la découverte (ou re-découverte) de la machine d'Apple et de Bandaï : La Pippin@Mark !, la NeoGeo Pocket ou encore la WonderSwan...