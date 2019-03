Bonjour a tous j'aurai une petite question, il y en a qui joue encore au pad xbox 360 ? Vous savez ou en trouver ? car en cherchant sur amazon, je vois plein de manette a 15, 20e mais elle n'ont pas l'air officiel, on dirait des truc chinois / des imitations. Vous savez ou je pourrai en trouver une (officiel) filaire et pas trop cher ? Merci !

posted the 03/09/2019 at 05:57 PM by kazey77