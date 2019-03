Jeux video

[Presentation]Atlus collection, Persona & CatherineVF Français, French,FuransugoHello mina sanici je presente une collection qui me tiens a cœur, oui je suis un collectioneurde Final Fantasy,Metal Gear Solid, Kingdom hearts, Dead or alive, Biohazard, et bien d'autres chosesmais surtoutde jeux de chez atlus, comme Persona & Catherineune compagnie qui propose des jeux vraiment different des autres..c'est pour cela que je vous en fait par !! seulement pour la premiere fois maintenant !!j'espere que vous etes content !!cdlmercia bientôtrafael BJP Japonais japanese nihongoPersonaPlaystation 3-Persona4 AernaPlaystation 4-Persona 5 Jp-Persona 5 euro collector limited-Persona 3 Dancing allnight-Persona 5 Dancing allnightPlaystation Vita-Persona 4 Golden euro-Persona 4 Dancing all night jp-Persona 4 Dancing all night euro-Persona 3&5 Dancing allnight Jp Collector packinggoodiesPersona 5 sac TGS2016Badges persona 5 * 3CatherinePlaystation 3-Catherine Jp version-Catherine euro version collector Stray Sheep edition-Catherine Us version "The love is over"collector sans le jeu et cover packingPlaystation 4-Catherine FullbodyPsvita-Catherine Fullbody Dynamtie box limitedgoodies extra-Catherine art books official guide+DVD-Catherine Fullbody Sac TGS 2018-Catherine Fullbody porteclefs TGS2018 Catherine, Katherine,Rin,Vincent, Moutons-Catherine Fullbody poste portable 2018-Catherine Fullbody pochette portable TGS2018-Catherine Fullbody Evantails TGS2018*2videosphotosPSVITA(c)Nolife,gamekyo,gamekyu,gamekult,gameblog,gameone(c)Atlus,Sega