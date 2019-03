Dead or alive

Unboxing]DeadOrAlive 6 collector edition PS4 JPHello mina sanNous voici deja dans le mois de mars avec comme j'avais dis !!le mois special Fans de Dead or alive au rapporten premierle packing collector japonais de Dead or alive 6 commande une fois de plus chez mes amisde #Niningame pour 130e environs + port EMS (jeux seul 100 environs)j'ai pas pris le gros collector avec tous les jeux sorti et ce qui m'attends je ne pouvais pas..!! je ne suis bien fauche !Bref ,je vous presente ce collector en ouverture , la version video de presentation arrivera apres !!maintenant c'est juste l'ouverture et photosle packing comprends-le jeu(avec dlc costume kasumi)-le cd ost-un set de badges de tous les perso-un gros art book de 40 pages-les dlc speciaux costumes-le dlc de Phase 5-le dlc de Nyotengu avec le badgevoici les photos sur google ,car j'ai plus de places icihttps://photos.app.goo.gl/ccD5LEyJJJEaBkMP7quelques photosa bientôt ,mercipour Honoka figurine (malheureusement encore repouse a fin mars)et Dead Or alive Xtreme 3 Skarletrafael B(c)Nolife,gamekyo,gamekyu,gamekult,gameblog,gameone(c)Koei tecmo, Team Ninja