Je me disais bien avant la sortie du jeu qu'il y avait des screenshot ou Dante n'avait pas exactement la même gueule. Mais je ne savais pas ou cela se situait.Effectivement entre le début de l'histoire et le moment ou cela se passe un mois après, Dante a les cheveux plus long et plus blanc. Ce qui lui va beaucoup mieux !!!Au début du jeu1 mois après:De rien pour ce post "minute beauté" haha.