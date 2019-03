Salut les gens,petite réception du jour avec une figurine estampillée "Dokkan Battle". Il s'agit d'une figurine de Vegeta SSJ4 lié au Dokkan Fest. La figurine n'est pas parfaite mais je n'avais pas de Vegeta SSJ4 dans ma collec. Il va rejoindre le Goku SSJ4 que j'ai récupéré en septembre dernierVoici aussi les dernières figurines que j'avais eu et que je n'avais pas posté. Mention spéciale à la goku qui est absolument magnifique !Bon une nouvelle étagère arrive bientôt pour mettre tout ça au propre parce qu'elles sont disposées dans un coin en attendant

posted the 03/04/2019 at 08:53 PM by linkudo