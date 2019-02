Vous n'êtes pas sans savoir que le jeu Star Citizen sera scindé en deux parties : Star Citizen donc, pour l'expérience multijoueur (aussi appelé PU pour Persistant Universe) et Squadron 42 pour le mode solo.



C'est ce dernier sur lequel l'équipe de CIG planche actuellement. [url]Cloud Imperium Games[/url] a en effet dévoilé le 20 décembre 2018 la feuille de route (ou roadmap) qui devrait permettre d'accueillir la bêta du jeu en 2020. Et compte tenu de ce qui leur reste à faire (beaucoup) !, l'essentiel des effectifs est désormais focalisé sur le dossier, au détriment de Star Citizen même si le multi ne sera pas en reste en 2019 (2 nouvelles planètes respirables sont prévues).



Le 20 décembre, une première newsletter indiquait aux nombreux backers du jeu l'arrivée de la roadmap. Quasiment deux mois plus tard (le 15 février), la nouvelle newsletter Squadron 42 tombait dans nos boîtes mail.



Elle est assez longue et plutôt indigeste (et même tronquée sur Gmail !). Quoi qu'il en soit, en voici un concentré pour ceux qui, comme moi, attendent ce jeu de pied ferme.

- Très gros boulot porté sur l'IA (pratiquement inexistante actuellement) et notamment pour adapter l'IA au futur modèle de vol que l'on pourra tous tester en 3.5 via le PU.

- La diversité des personnages du jeu avance bien : paramétrage selon l'ADN, personnages féminins, vêtement, etc. Ça aussi, ça pourra être testé dans le PU et apporter de la diversité aux personnages que l'on souhaite incarner.

- Les cinématiques (cut scenes) du jeu continuent d'être produites voire même refaites pour s’accommoder aux nouvelles technologies graphiques développées par CIG (nuages, gaz et effets volumétriques).

- Le vaisseau capital Javelin avance (travail sur les éclairages) et la station Archon aussi.

- CIG s'assure par ailleurs de pouvoir offrir une expérience de jeu idéale sur un maximum de configurations en travaillant sur les performances des cartes graphiques.





Rendez-vous autour du 15-20 avril pour la prochaine !

Post forum et newsletter SQ42 - https://starcitizen.fr/forum-api/viewtopic.php?f=205&p=263870