Retro Gaming

Mes p'tits lapins, je vous présente ma nouvelle vidéo tirée du livre de JM'Destroy : L’âge d’or du jeu vidéo & de la presse spécialisée. Je m'arrête aussi sur quelques magazines au passage (Micro News, Joystick), histoire de vérifier si JM'Destroy ne nous a pas raconté des inepties...



J’en profite pour présenter ma nouvelle intro, signée NLK, ex-membre d’un groupe de demomakers nommé Fanatics (Merci l'ami) !



Codée sur Amiga 1200, c’est un clin d’œil au jeu PC Engine Gunhed ! Bravo à lui pour ce codage excellent mixé avec la zique d’un shoot Amiga : Goldrunner !



Sinon pour le fan de NEC que je suis, il y a un chapitre très intéressant dédié à la PC Engine où JM Destroy raconte sa tentative d’importation officielle de la PC Engine en France ! Une chose que j'ignorais comme finalement beaucoup d'autres...







Le pitch du bouquin sorti en novembre 2017 :



Tombé dans le jeu vidéo alors qu’il n’avait que dix ans, J’m Destroy fut l'un des acteurs les plus dynamiques et les plus respectés de la presse spécialisée des années 1990-2000.



À travers son histoire personnelle, il retrace avec le soutien indéfectible de Mathilde Dalery une épopée riche, faite de rencontres étonnantes et passionnantes, d’anecdotes inédites et croustillantes qui année après année ont forgé le destin du jeu vidéo et scellé celui d'une certaine presse.



L’auteur offre ainsi un regard honnête et différent sur les vingt plus belles années du jeu vidéo. Flibustier, pigiste, rédacteur en chef puis directeur des rédactions des plus importants magazines de jeux vidéo de l’époque, il revient avec « L’âge d’or des jeux vidéo & de la presse spécialisée » sur LA période la plus imaginative, la plus effervescente et la plus florissante d'une industrie étourdissante.



De la création des magazines Joystick, Joypad, Super Power, MegaForce à celle des magazines officiels PlayStation et DreamCast, de l’arrivée des premiers ordinateurs ludiques aux consoles 8, 16 puis 32 bits, son témoignage livre une expérience "vue de l'intérieur" comme nulle part ailleurs.



Les chapitres :



- Un amour naissant

- Les premières machines

- VCS : Very Chocking System

- Console ou micro ?

- Le Centre Mondial de l'Informatique

- Et mon coeur fait Tilt !

- 1983 une année clef

- Hebdogiciel : révolutionnaire

- Vitesse supérieure

- Nouvelle machine, meme délire

- Flibustier

- Premiers pas dans la presse

- PC Engine

- L'aventure Joystick

- Destination Japon

- Shoot Again

- Las Vegas: capitale du jeu

- Nintendo Vs Sega

- L'arrivée d'AHL

- Nouveaux concepts, nouveaux jeux

- Sous les drapeaux

- Super Power

- Des bugs dans la presse

- Correspondants, mes amours...

- Ambiance et bonne humeur

- Guerre technologique

- Une presse en mutation

- Une nouvelle ère

- Sony Vs Nintendo

- Here comes a new challenger

- Dernier round

- La fin d'un monde

- Que sont-ils devenus ?