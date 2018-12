Dans Hellblade: Senua’s Sacrifice, le joueur y dirige Senua et poursuit une quête qui la mène jusqu'en enfer viking pour retrouver l'âme de son amant décédé.



Hellblade a été développé et publié indépendamment par une petite équipe avec un budget limité. Ainsi, nos développeurs ont dû adopter une approche plus créative pour résoudre les problèmes et faire de Hellblade à la façon dont nous l'envisagions.

1. L'actrice primé qui joue Senua dans Hellblade n'était pas du tout une actrice à l'origine. Elle était la monteuse vidéo de Ninja Theory, utilisée comme remplaçante pour des tests techniques. Dans son premier rôle, Melina Juergens a remporté un BAFTA pour la meilleure performance!

2. Le personnage qui guide Senua dans Hellblade est un vieil érudit appelé Druth. Le crâne qu'il porte sur la tête est un véritable crâne d'animal découvert par le directeur de la création, Tameem Antoniades, en promenant son chien.

3. Lorsque Senua entend un choeur de voix dans la région de la mer des cadavres, ce sont en réalité les voix de toute l'équipe de Ninja Theory - enregistrées au cours d'une réunion.

4. Quelques membres de l’équipe ont créé un mode "karting" de Hellblade. Il n’a jamais été intégré au jeu (pour des raisons évidentes) et la seule trace restante est celle-ci :

5. Pour que le costume de Senua ait l'air usé, un de nos artistes a laissé son chien ébaucher nos échantillons de matériau avant qu'ils ne soient scannés et transformés en textures de jeu.

6. Melina Juergens a joué le rôle de Senua, mais les scènes de combat a été exécuté en mo-cap par Chloe Bruce, la cascadeuse de Daisy Ridley dans «Star Wars, épisode VII: Le réveil de la force».

7. Ninja Theory dispose d'une équipe de développement d'environ 100 personnes, mais Hellblade a été créé par une petite équipe de 20 personnes.

8. Avec un petit budget, Ninja Theory ne pouvait pas se permettre d'aller filmer des scènes cinématographiques coûteuses pour Hellblade. Ils ont donc converti leur salle de réunion en un espace de capture de performances de fortune, utilisant une variété de matériaux peu commun, notamment des... barres de penderie.

9. Après la sortie de Hellblade, l’équipe a créé une bande-annonce d'accolades. Plutôt que d'inclure des citations impressionnantes tirées de revues de presse comme le font la plupart des jeux, la bande-annonce de Hellblade a été créée à partir de captures d'écran et de messages touchants de fans.