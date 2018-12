Le 6 décembre dernier, God of War coiffait Red Dead Redemption II sur le poteau et s’adjugeait le titre de jeu de l’année 2018. Une récompense qui survient 9 ans après celle obtenue par Uncharted 2 : Among Thieves, précédent titre dans le giron de Sony Worldwide Studios à remporter la palme suprême dans ce que nous appelions encore les VGX. Ajoutées aux nombreuses autres nominations et récompenses attribuées notamment à Naughty Dog ou Santa Monica ces dernières années, cette victoire confirme la réussite de la stratégie opérée par Sony depuis maintenant plus d’une génération : orienter ses AAA sur la voie du jeu d’action narratif.



S’il voit s’affronter Sony, Nintendo et Microsoft depuis maintenant 3 générations, le marché des consoles de salon est également marqué par un choix majeur opéré par les trois constructeurs : se distinguer pour mieux régner.

