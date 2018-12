Du moins en terme d'heure de jeuPlayStation à lancé aujourd'hui un systèmepour résumer dans les grandes lignes notre parcours sur PS4, via le site PlayStation.Pour mon cas ça donne ça et je suis étonné pour Fifa dans la mesure où j'y ai jamais joué, mon premier jeu était soit Resogun soit KZF En tout cas mon Top 3 est plutôt peu commun. TLOU/GTA Online doivent pas être loin, Neverwinter aussi d'ailleurs étant Lvl Max...Warframe 510 heuresTESO 190 heuresDestiny 187 heuresBon vous l'aurez remarqué je suis pas du tout un chasseur de trophée.Si y'en a qui ont fait cette vidéo hésitez pas à partager ça m'intéressehttps://www.playstation.com/fr-fr/explore/ps4/my-ps4-life/my-ps4-life-video/?psid=BLOXwqwlEC

Who likes this ?

posted the 12/14/2018 at 05:17 PM by misterpixel