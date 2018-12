Je parle bien sûr du son utilisé à l'allumage de la Playstation première génération.



Ce son mythique qui traverse les ages doit bien avoir une inspiration, si ce n'est pas une origine.



Ben je suis tombé sur ce morceau tout droit venu des années 70's



Alors déjà la ressemblance est assez forte, mais je ne suis pas sûr de l'information et je voulais juste partager la découverte.



De plus ce dernier est vraiment agréable à écouter et me fait aussi fortement penser à la structure et ambiance de l'album Discovery des Daft Punk.







Enfin voilà petit partage avec vous, j'espère que vous appréciez la découverte.



Peace and discoid funk