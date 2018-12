SEGA

Cette sortie rappellera aux fans nostalgiques ces classiques inoubliables ! Ils peuvent désormais redécouvrir plus de 50 de leurs jeux favoris, en tout genre : jeux d'arcade, jeux de tir, beat'm ups, énigmes,... Tous accessibles depuis la chambre d'un joueur, inspirée des années 90.

Info version Switch : il manque Wonder Boy III: Monster Lair et Wonder Boy in Monster WorldLe test du jeu :Site officiel(avec la liste des jeux)