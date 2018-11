Les plus:



Un tokyo sympa à parcourir

Pas mal d'activités à faire

La mise en scène générale des cinématiques

Kiryu, Haruka, Date, Florist

L'histoire principale

Certaines quêtes annexes bien absurdes

Graphiquement pas mal

Kiryu qui chante dans le karaoke, c'est hilarant



Neutre:





Tokyo, la ville la plus dangereuse de l'univers. Tu peux pas marcher 3 mètres sans te faire agresser.



Les moins:



Majima qui ne colle pas du tout avec l'univers sérieux du jeu (et qui crée des incohérences flagrantes de scénario en plus des centaines de combats sans intérêt à faire contre lui)



Les combats finalement trop bourrins (l'esquive inutile, pas de lock, les QTE foirés, on spamme carré triangle comme un débile et de temps en temps la chope.)



Les boss qui révèlent les défauts du gameplay du dessus avec leur résistance abusive et leurs contres abusifs.



Globalement, y'a trop de personnages présentés pour qu'on arrive à suivre quoique ce soit et qu'on s'attache aux persos. Ce qui rend certaines scènes soit disant tristes totalement osef.



Par moments, les décors piquent. Je pense notamment au combat sur l'autoroute, j'ai cru que j'étais sur ps2.



La caméra en combat



Bref je suis content d'avoir l'opportunité de jouer à cette saga grâce au ps+, mais bon si le gameplay est pas mieux dans les suites ca sera sans moi. Mais ca reste un bon moment grâce à son ambiance, son histoire, son personnage principal et ce petit sentiment de liberté dans tokyo.