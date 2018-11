On apprend que le jeu Spyro qui sortira très prochainement pèsera pas moins de 67,5 Go!Cela comprend aussi le patch prévu pour le jeu.Enfin il est utile de dire(encore une fois) que la version physique ne contiendra qu'un seul épisode et qu'il faudra télécharger les deux autres.Sortie prévu le 13 novembre.

posted the 11/09/2018 at 10:40 PM by ouroboros4