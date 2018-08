Voici le regroupement d'informations lié à la démo de Sekiro jouable à la GamesComGrappin et mouvement verticalAinsi, l'un des grands ajouts de Sekiro est le grappin qui permet plus de mouvement à vertical et de liberté. Le grappin ne peut pas s'attacher à n'importe quelle surface comme dans Just Cause. Il s'attache uniquement à certains endroits, mais ces points de grappin sont très, très fréquents. C'est plus proche des jeux Batman d'Arkham. C'est probablement pour qu'ils puissent contrôler le level design du niveau, car le fait de donner aux joueurs une liberté totale de s'agripper pourrait conduire à des raccourcis imprévus et ainsi de suite.Il y a un indicateur avec un cercle vide sur les points de grappin lorsque vous êtes trop loin pour vous agripper, mais apparaît quand même afin de vous indiquer la présence d'un point de choppe à proximité. Si vous regardez ailleurs, l'indicateur restera au bord de l'écran avec une flèche pour vous montrer dans quelle direction se trouve le point de prise. Ces cercles vides se rempliront en vert lorsque vous serez assez près pour les utiliser. S'il y a un obstacle sur le chemin d'un point de grappin, l'indicateur aura une barre oblique afin de vous indiquez l'impossibilité de l'utiliser.Vous pouvez vous accrochez à des ennemis ; un cercle vert apparaîtra sur eux dans un certains contextes. Par exemple, après certaines attaques, l'ogre enchaîné posera sa tête vers le bas et vous pourrez vous agripper à sa tête en bois.Sauter est maintenant quelque chose qui peut être fait librement. Vous pouvez sauter au mur en appuyant de nouveau sur la touche saut tout en touchant une surface. Vous pouvez aussi sauter sur les ennemis, probablement de la même manière en sautant vers un ennemi et en sautant de nouveau. Vous allez sauter par-dessus eux et atterrir derrière eux.Appuyer sur X (Manette X-Box) vous permettra de vous agripper aux rebords lorsque vous êtes près de l'un d'eux en plein vol. Appuyer sur X près d'un rebord alors que vous n'êtes pas dans les airs, vous fera vous accrocher au rebord.Combat:Vous avez 2 choses principales à vous inquiéter au combat dans Sekiro, la santé et la posture. Il n'y a plus d'endurance.La santé est en grande partie la même, chaque fois que vous êtes frappé par une attaque, vous perdez la santé. Descendez à 0, et vous mourrez. Une fois que vous mourrez, vous avez la possibilité de renaître. Il y a des cercles au-dessus de votre barre de santé, c'est le nombre de réveils que vous avez. Une fois que vous en utilisez un, vous devez frapper les ennemis pour le remplir à nouveau pour l'utiliser à nouveau. Si vous mourrez sans revivre, vous mourrez pour de bon et vous commencerez à un point de contrôle précédent. Les points de contrôle sont actuellement des statues sculpturales qui font office de feux de joie et de lampes. Quand vous ressuscitez, vous ne ressuscitez qu'à moitié de votre barre de vieLes ennemis ont également de la santé et meurent quand ils atteignent 0. Les ennemis normaux seulement cependant. Les minibosses ne meurent pas quand leur santé atteint 0, vous devez les achever par un coup de grâce, ce qui nécessite de briser leur posture.La posture apparaît sous la forme d'une barre en bas au milieu de l'écran. Chaque fois que vous bloquez une attaque ou que vous êtes touché en général, votre posture augmente. Si votre posture se remplit jusqu'au bout, elle se brise. Cela vous met dans un état abattu, si vous êtes touché dans cet état, vous mourrez. Vous pouvez sauter ou vous évader pour sortir de cet état plus rapidement.La Posture des ennemies fonctionne de la même manière. Leur barre de posture est juste en dessous de leur santé, sauf pour les Minibosses et les boss, leur barre de posture est en haut au milieu de l'écran et très grande. Les frapper augmente leur posture. Frapper juste avant qu'une attaque frappe vous fait parer (appelé dévier dans ce jeu) une attaque, et augmente la posture de l'ennemi. Une fois que leur Posture se remplit complètement, elle se brise et vous pouvez les achever avec un Shinobi Deathblow (cette opportunité est indiquée par une lueur rouge circulaire sur l'ennemi).La posture diminue avec le temps si elle n'est pas augmentée (par l'attaque ou la parade) après un court laps de temps. Donc, reculez et évitez les attaques ennemies pour regagner la Posture, et ne donnez pas à vos ennemis le temps de respirer pour qu'ils ne puissent pas regagner leur Posture. La vitesse à laquelle la Posture diminue dépend de la santé, plus vous ou un ennemi a de la santé, plus la Posture diminue rapidement.Certains ennemis seront capables de retrouver une posture, comme le général Samouraï. S'il est laissé seul et que sa Posture augmente dangereusement, il fera un mouvement où il récupère une grande quantité de Posture.Aussi, tout comme vous pouvez avoir plusieurs vies en raison de vos réveils, de même que certains ennemis. Ils auront des diamants au-dessus de leurs barres de santé montrant combien de fois vous devez les achever pour les tuer.Attaques et outils prosthétiquesDonc vous avez une attaque principale que vous faites avec RB. Vous pouvez faire des combos en attaquant plusieurs fois. En tenant RB à n'importe quel moment de votre combo, vous faites une attaque chargée. L'attaque chargée est différente en fonction du moment où elle est placée dans le combo.Vous avez également accès à un art de l'épée, en appuyant simultanément sur le bouton bloc et le bouton d'attaque. Dans la démo, il s'agit d'une attaque croisée en rotation.Les autres armes auxquelles vous avez accès sont vos outils prothétiques, qui sont des armes spéciales à usage limité. Vous les utilisez en appuyant sur RT et en les changeant avec Y. Ils utilisent les emblèmes de white spirit comme coût d'utilisation, qui sont l'âme blanche comme les choses que vous collectez en tuant les ennemis. Les emblèmes de l'esprit blanc sont nombreux, vous obtenez 2-3 de chaque ennemi que vous tuez, plus si les ennemis sont forts. Vous pouvez en contenir un maximum de 15, les extras allant dans le stockage.Trois outils dans la démo:Shurikens : Ces derniers coûtent 1 emblème de white spirit pour chaque utilisation. Vous lancez 1 shuriken à distance lors de l'utilisation. Attaquer avec RB directement après le lancement d'un shuriken vous fait faire une longue attaque rapide, bonne pour la distance de proximité.Vent de flamme : Coûte 2 emblèmes de white spirit, expulse une rafale de feu. Certains ennemis craignent le feu et il y a des choses inflammables, comme l'herbe haute dans laquelle vous pouvez vous cacher. Attaquer juste après l'avoir utilisé met le feu à votre épée pendant un certain temps, permettent d'infliger plus de dégâtsHache chargée : Coûte 2 emblèmes à utiliser. Détruit les boucliers et fait beaucoup de dégâts à la Posture.Attaques mortellesParfois, un kanji rouge apparaît au-dessus de la tête de votre personnage. Cela signifie qu'un ennemi auquel vous faites face va faire une attaque mortelle. Ces attaques sont normalement impossible débloquer. Il en existe 2 types, le perçage et le balayage. Vous devrez déterminer lequel en vous basant sur la lecture de l'animation des ennemis.Les attaques perçantes peuvent être parées en utilisant un Mikiri et non juste un simple contre, en appuyant sur le bouton de bloc au moment parfait ou vous pouvez effectuer un Mikiri (contre) en inclinant le stick gauche vers l'ennemi et en appuyant sur B au moment parfait. Faire un Mikiri réinitialise votre posture, ce qui la rend très utile.Les attaques par balayage peuvent être esquivé en sautant par dessus.FurtifCliquez sur le stick de gauche pour vous accroupir. Le fait de s'accroupir vous rend beaucoup plus silencieux et réduit la visibilité. Aller dans l'herbe vous rend encore moins visible. Appuyez sur X près des murs pour les coller, ce qui rend la détection plus difficile.Les ennemis auront des indicateurs triangulaires au-dessus de leur tête pour montrer qu'ils vous remarquent. Jaune signifie qu'ils deviennent suspicieux. Rouge signifie qu'ils vous ont remarqué. Ce n'est pas parce que certains ennemis vous ont remarqué que d'autres l'ont fait. Il y a des ennemis faibles qui ont des cloches qui alerteront tous les ennemis à proximité s'ils vous remarquent, ils patrouillent aussi et sont essentiellement comme des systèmes d'alarme.Etre près d'un ennemi inconscient vous permet de les achever sans combat ni briser leur posture. Ils auront une lueur rouge lorsqu'il est possible de les achever, comme lorsque leur posture est brisée. Sauter au-dessus d'un ennemi vous permettra de faire une finition plongeante, appuyez sur RB quand ils auront la lueur rouge.Si vous faites un finisher à un ennemi avec plusieurs vies, ils perdront l'un d'entre eux et vous remarqueront. Cela peut être utile pour les ennemis les plus coriaces.La résurrection peut être utilisée pour la furtivité. Après la mort, les ennemis iront de l'avant parce que vous êtes mort. Revivre après qu'ils sont partis peut vous permettre de retourner dans la furtivité ou d'obtenir un finisseur furtif.Il y a un bouton d'écoute que je n'ai pas vu utilisé. Selon des articles, le fait d'écouter des ennemis inconscients pourrait vous permettre d'entendre des informations utiles.Le Moine Corrompu :Le Boss a 3 marqueurs de diamant, ce qui signifie 3 phases.Dans toutes les phases, le boss dispose d'un grand nombre de combos d'attaques parables, y compris les slash, les attaques de saut, les coups de couteau, etc. Tout cela peut être paré, et il m'a fallu une trentaine de parades pour remplir la barre de posture une fois. Le moine a très probablement retrouvé sa posture entre certaines de mes attaques, alors prenez ce nombre avec des gants. La vitesse des attaques était à peu près la même que celle du général Samouraï, mais avec une portée beaucoup plus grande, des attaques et des agressions différentes.Juste attaquer le boss ne fonctionne pas, le boss va littéralement bloquer chaque attaque, y compris le lancer des couteaux (je suis presque sûr que cela a blessé ma posture plus que les boss). Mais vous pouvez vous faufiler dans les attaques après les combos du boss, ou pendant ses attaques si vous évitez bien.Le boss a deux attaques non bloquables, un coup de couteau et un large balayage bas. Vous ne pouvez parer ni l'un ni l'autre, je crois, mais vous pouvez probablement "Mikiri" le coup de couteau , mais je n'ai pas essayé ceci. Vous ne pouvez pas vous faufiler à travers le balayage large (ou mon timing a été décalé plusieurs fois, ce dont je doute), vous devez le sauter. Ce balayage est suivi d'un uppercut à longue portée, qui peut probablement être paré en plein air, j'ai plutôt sauté en arrière.Après votre premier Finisher, l'arène devient brumeuse, le boss devient invisible. Les versions fantômes du boss commencent à apparaître rapidement, ce que je n'ai réussi à éviter qu'en m'agrippant constamment entre les branches des arbres au-dessus de l'arène (dans la première phase, le boss peut vous attaquer là aussi avec une attaque de saut). Après un certain temps, cette phase se termine et le combat revient à la normale, mais il y a plus que cela : A un moment de cette phase, j'ai pu voir le "vrai" boss debout au milieu de l'arène, apparemment immobile. J'ai été capable d'effectuer une attaque de chute, passant instantanément à la phase 3. Cela peut exiger que la HP ou la Posture soit en dessous d'un certain seuil, ou que vous ayez besoin d'être sur une branche spécifique, je ne suis vraiment pas sûr.La troisième phase est similaire à la première phase, mais le boss a plus d'attaques. Il y a eu un mouvement rapide avec de multiples pirouettes, que j'ai à peine réussi à éviter. Je pense que le boss a été encore plus agressif dans cette phase, avec des pauses plus courtes entre les attaques. J'ai réussi à réduire la vie du moine dans cette phase à zéro avec une épée de feu, mais ensuite je suis devenu gourmand et j'ai été jeté du pont.