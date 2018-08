Hello,J'ai donc assisté à la Gamescom 2018 le mercredi et jeudi dernier, déjà premier point négatif : le monde.Je ne sais pas s'ils ont augmentés le nombre de billets par jour mais c'était la folie pure et simple. Des files d'attente interminables (3h et + pour Spiderman PS4, de manière constante) et la circulation pas toujours facile.Sinon j'ai eu l'occasion de tester quelques jeux malgré tout :Très bon, la mission de l'E3 était proposée à 4 joueurs, c'est nerveux, les ennemis semblent moins "sacs à pv" et les armes mieux gérées. Graphiquement c'est un poil au dessus du 1.La recette des précédents opus est reprise, mais il y avait plus de puzzles et de mécanismes à comprendre, du bon en somme ! (Il n'y avait pas de phases d'infiltration/gunfight)Coup de coeur du salon ! Déjà testé en pré-alpha l'année dernière, le travail accompli est excellent (equipe de 18 dev seulement), le jeu est fun, bien animé, la DA superbe, hâte !!Dommage que c'était la version Switch car c'était pas joli joli (très aliasé) et jouer avec les joycon sur le support, c'est vraiment pas génial...mais prometteur, les vaisseaux sont bien produits ! A voir si c'est du pay to win avec leurs accessoires...Très alléchant sur le trailer de l'E3, beaucoup moins manette en mains, version pré alpha quasi vide, on ne comprends pas trop le but, a surveiller mais bon peu d'espoir.Alors pas de bornes jouables mais une longue présentation de Bethesda dans une sorte de mini cinéma. Le jeu a l'air ouf même si c'est pas ma tasse de thé, il a l'air bien fait et toujours avec un ton très décalé (mention spéciale à Vault Boy).Voilà...j'aurais aimé tester Forza Horizon 4, DMC 5, Spiderman mais les files d'attentes étaient beaucoup trop longues.En tout cas comme toujours bonne ambiance, les allemands sont assez courtois et respectent les files d'attentePS : En tout cas y'en a un ici qui a testé KH3, il n'en est pas sorti indemne