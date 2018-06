Google traduction, texte dans la description de la vidéo.

Voici deux des cinq disciplines du V-Rally 4: V-Rally Cross et Buggy!

Alors que les courses de V-Rally Cross sont des batailles intenses avec 7 autres coureurs sur des pistes avec un mélange de terre et d'asphalte

Les buggies offrent une expérience de conduite différente sur des parcours particulièrement dangereux et spectaculaires.



D'autres disciplines sont également disponibles dans V-Rally 4 :

- Rally: De l'Afrique au Japon, parcourez le monde à travers des pistes difficiles dans des conditions extrêmes.

- Extreme-Khana: Il faudra être précis et maître à la dérive pour être le meilleur sur ces parcours d'obstacles.

- Hillclimb: Course au sommet derrière le volant de voitures puissantes.

V-Rally 4 propose également un mode Carrière et des modes de jeu en ligne dont les détails seront annoncés prochainement, ainsi que le multijoueur en écran partagé.



V-Rally 4 sera disponible en septembre 2018 sur PS4, Xbox One et PC. Le jeu sera également disponible sur Nintendo Switch à une date ultérieure.