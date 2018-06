Chose promise, chose due : après Mad Max , c'est au tour d'de montrer ses jolis décors via mes clichés !m'a vraiment gâté avec cet opus, l’Égypte antique à la sauce, c'est un véritable plaisir à explorer (et à « photographier »).J'ai peut-être un poil abusé avec le nombre d'images... mais ce jeu est tellement beau, je n'ai pas pu en mettre moins.Petite musique d'ambiance :Vivementpour un autre délicieux voyage dans l'Antiquité !Dans le prochain numéro, ce sera au tour de l'aventure d'une jeune femme à la chevelure de feu qui sait manier l'arc avec brio...

Who likes this ?

posted the 06/04/2018 at 06:32 PM by sebalt