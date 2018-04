Slt à tous ! Je vais changer de tv , et j hesite entre 2 tv oled ,si quelqu'un pourait me conseiller ...ca serait sympa car j hesite entre les deux modeles.... tv oled lg 55b7v tv oled philips 55pos9002 Merci !!

Like

Who likes this ?

posted the 04/15/2018 at 02:16 PM by mancunien