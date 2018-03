En 1982 un terrible procès s'est déroulé entre Atari et Magnavox/Philips . Le premier accusant le second de violation de copyright à propos de la licence Pac-Man !! Je reviens sur cette terrible affaire qui ébranla le petit monde tranquille des jeux vidéo.

posted the 03/13/2018 at 02:37 PM by gunstarred