Sonic, Tails, Knuckles et Dr. Ivo "Eggman" Robotnik sont sur un cours accéléré pour les Emeraudes du Chaos! Passez à toute vitesse à travers la classique Green Hill Zone, les joueurs de Sonic the Hedgehog: Crash Course font la course pour être le premier joueur à collecter le plus de Chaos Emeralds! Si vous voulez remporter la victoire, alors il faut y aller vite! Conception de jeu par Sean McDonald.

La boite contien

t :- 60 jetons d'article ; - 24 jetons d'émeraude du chaos- 12 jetons de dégâts ; - 4 jetons de vie supplémentaires- 10 tuiles de piste ; -4 carreaux de caractères- 1 carreau de référence ; -4 miniatures pré-peintes- 1 livre de règlesActuellement en précommande et en promotion pour moins de 20$ sur Gamenerdz.