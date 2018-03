Je suis curieux de savoir combien pèse Disney, quand on voit avec quel facilité il sont entrain de tous racheter. Star wars, marvel etc



Et il vont également investir 2 milliard d'euro dans le parc disneyland paris ( après avoir éponger la dette d' 1 milliard du parc, et d'avoir racheter l' intégralité des actions pour en être seul propriétaire)



C'est quand même dingue de voir ça de nos jour, pendant qu'on entends parler de plan de restructuration, fermeture etc