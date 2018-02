Bonjour,

Désolé pour le hors sujet mais je tente ma chance, au pire je deleterais le post si ca a servi a rien.

Le cas écant je le laisserait au cas ou d'autre se poseraient par hasard la question.





J'ai des envies de manga et je pense a m'en prendre un petit paquet, pas que je n'en lise pas mais j'aimerais sortir des sentiers battus usuels type top 10 des manga que tout le monde connait deja.



Je rechercherais un ou des sites qui seraient un genre de critique manga, fr ou us, mais bien calé. De maniere a savoir ce qui est sorti de bien ces dernieres années ou qui vient de sortir ou qui s'apprete a ... Qui ont vraiment été lu et qui sont didactique sur le pourquoi il faut prendre celui la et pas un autre.

Ou alors un site vraiment tres collaboratif et qui permettrait de mettre en valeur des manga qui sont tres bon mais qui ne sont pas forcement mis en valeur.



Je trouves biens quelques sites mais on en revient toujours a ce que tout le monde connait et je suis sur qu'un site de super otaku doit forcement exister quelque part, avec d'excellent conseils lecture, et si possible un site facile a lire ou exploiter.



Si vous avez ca je suis preneur, a votre bon coeur.