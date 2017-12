Salut

je cherche un film depuis bien longtemps, dont je ne me souviens ni du titre ni des acteurs ni de l'année.

De ce fait, j'ai pensé qu'imdb pouvait m'aider à le trouver.

je cherche un film qui se passe "a priori" pendant la révolution (ou une rébellion) et qui comporte une scène d'exécution (genre peloton).

Donc les modules de recherches d'IMDB j'ai tapé "history", ou "révolution", et j'ai passé en revue prés de 3000 titres (dont j'ai pu verifier le contexte sur youtube via extrait ou bande annonce, voire film complet)

Or je n'ai pas trouvé. D'où ma question . Imdb répertorie t'il TOUS les films ?

La recherche par mots clés est elle fiable ?