Bonjour à tousVoila j'ai décidez de me séparer de c'est deux consoles ainsi que leurs jeux c'est bizarre du jour au lendemain j'ai complétement arrêté, sa prend la poussière du coup j'ai tout mis sur le bon coin.... ah un prix sacrifie enfin je crois.La ps4 500 GO moins d'un an avecdishonored 2Persona 5FF 15NiohCall of duty WW2Uncharted 4290 €La switch mars 2017MarioZeldaSplatoon 2Mario KartCarte memoire 128 goManette Pro400€Je continuerai à play sur pc pour le prochain avec dbz et Monster Hunter.Vu que je regarde énormément de film et de série j'ai du investir dans un nouveau vidéo-projecteur que j'ai reçu il y a quelques jours le merveilleux SONY VPL-HW45ES pour remplacer mon benq 1070 l'ecart entre les deux et phénoménal.Maintenant je veux investir dans le son et desire avoir le systeme atmos dans mon salon. Donc j'ai regarde énormément de forum et du coup dans un vudget de moins de 2000€ je compte prendre sa quand j'aurai tout vendu.https://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/home_cinema/ampli_home_cinema/denon_avrx3300w_black.htmlhttp://www.futureland.fr/pack-d-enceintes-avec-caisson/36873-prime-51.htmlDu coup je vend aussi mon home cinema Bose Serie 6 avec sont amplie onkyo Onkyo TXSR444 NOIR et une paire de support bose pour 550€