Je fais partager car cette mini-série humoristique produite par Crunchyroll est de l'or en barreJ'ai failli me pisser dessus à partir de la 3ème minutejuste excellent.Y a des référence otaku tout zazimut et c'est grotesque au possible.C'est court (), Sous titré en français pour le non-anglophone, une vraiment bonne découverte pour le coup.Have a good night Tschuss

posted the 11/22/2017 at 11:41 PM by killia