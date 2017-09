Bonjour,Si vous voulez une Xbox one S à petit prix, c'est ici et ça vient de la Fnac.(10€ en bon d'achat tous les 100€ d'achat, pour les adhèrents à rajouter)- Xbox One S 500 Go + Forza Horizon 3 + Destiny 2 pour 199 € (+10€ en bon d'achat)Contenu :– Xbox One S 500 Go avec manette blanche– Forza Horizon 3 version dématérialisée– Destiny 2 (version boite apparemment)- Xbox One S 500 Go + Minecraft + Destiny 2 = 199 € (+10€ en bon d'achat)- Xbox One S 1 To + Forza Horizon 3 + Destiny 2 = 249 € (+20€ en bon d'achat)- Xbox One S 1 To + Fifa 17 + Destiny 2 = 249€ (+20€ en bon d'achat)je remet le lien, il est affilié à Dealabs (je précise)