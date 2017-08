Bonjour à tous !



Tout est dans le titre, l'un concernera Super Mario Odyssey et aura lieu le 23 Août à 14h (Heure Anglaise)



Et l'autre concernera Metroid : Samus Returns et aura lieu le 24 Août à 11 heure du matin (Heure Anglaise).



Il n'y a plus qu'à espérer que d'autres annonces seront faites...