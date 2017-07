divers

Petites précisions avant de commencer:

Alan Wake

Bioshock

Call of Duty: Modern Warfare 2

Fable 2

Fallout 3

la précédente génération de consoles s'est montrée vraiment riche en jeux de qualité et en nouveautés. Je ne sais pas pourquoi mais j'avais envie de faire un petit bilan perso des 20 titres qui m'ont le plus marqués sur la précédente génération de consoles.- je découpe ce top en 4 articles pour ne pas surcharger les pages avec 20 jeux ( et donc 20 vidéos) d'un coup.- Ceci est un top perso, on peut discuter des jeux, dire si on est d'accord ou non avec ma sélection, parler de son expérience, mais merci de ne pas m'agresser sur mes goûts persos.- les jeux sont classés par ordre alphabétique.- Ne croyez pas que j’adapterai la suite de mon top en fonction des commentaires, l'ensemble de mon top 20 est déjà sélectionné.Allé, c'est parti pour les 5 premiers titres qui m'ont vraiment marqués sur la septième génération de consoles.J'ai craqué day one pour lédition collector de ce jeu qui m'avait tapé dans l'oeil à l'époque, et autant dire que je n'ai pas été déçu. J'ai vraiment apprécié d'incarner un héros "monsieur tout le monde" qui est tout sauf un aventurier infatigable qui ne connait pas la peur. Notre personnage n'a pas d'endurance et sa ce ressent dans le gameplay, rien que ce détail fait qu'il est à part. Je soulignerai aussi le côté semi open world, l'IA vraiment convaincante, et la direction artistique vraiment réussie (du moins en jeu, les cinématiques avaient déjà pris un coup de vieux, signe d'un développement qui s'est éternisé).J'ai beaucoup aimé sa narration qui prend la forme d'une série télé avec résumé de "l'épisode précédent" entre chaque chapitre (même si ce n'est pas une première puisque sakura taisen sur saturn le faisait déjà).Mais plus que tout c'est son ambiance angoissante sublimée par les différentes animations du décors (le vent qui agite les branchage, des pierres qui roulent au pied d'une falaise...) qui le rend inoubliable, j'en était devenu paranoïaque dans le jeu, toujours à me retourner pour éclairer de ma lampe torche les environs. Sans aucuns doutes une des perles de la précédente gen.Alors là on est dans le jeu ou marquant n'est peut être pas assez fort, je pourrais presque dire traumatisant.Bioshock avait un scénario vraiment intéressant (surtout pour un FPS), qui montrait toute la folie humaine dont la nature pouvait faire déraper même un projet utopiste comme celui là. Bioshock proposait aussi une ambiance oppressante soulignée par le fait que rapture, la ville dans laquelle on se trouve, est au fond de l'océan, ce qui participe à cette sensation d'enfermement, on se sent pris au piège dans cette antre de la folie.Mais ce qui est surtout marquant dans ce jeu c'est cette dualité entre la puissance inquiétante qu'inspire les "Big Daddy" et l'insouciance des "petites soeurs" qui font leur besogne sur les cadavres en chantonnant, c'était vraiment glauque.Pire, la première fois que j'ai tué un Big Daddy et que je me suis dirigé vers la petite fille qui se recroquevillait dans un coin de la pièce, j'ai vraiment ressentit une sensation malsaine, un peu comme si le joueur était dans la peau d'un prédateur sexuel, c'était vraiment dérangeant et un jeu qui arrive à provoquer des sensations au point de mettre le joueur mal à l'aise, ce n'est pas si courant que ça.Seule épisode de la série que j'ai fait jusqu'au bout, j'ai été impressionné par sa mise en scène et les sensations que m'avait provoqué le jeu à l'époque. Je me souviens encore de la fuite au coeur des favelas avec les ombres de mes poursuivants sur les murs, du passage très controversé "no russians" et de ce dilemme quand on fait un massacre parmi des civiles dans un aéroport, de ce passage intense en moto neige, de cette fuite devant un char d'assault dont les tirs faisaient s'effondrer les arbres autour de moi ...Bref du grand spectacle, et franchement, ça fait du bien.Je me souviens que beaucoup discutaient le terme RPG pour le jeu de Peter Molyneux, certains prétendant que c'était plus un jeu d'aventure. Pourtant, de tous les jeux que j'ai pu faire, Fable 2 est clairement celui qui se rapproche le plus du jeu de rôle papier. On pouvait y faire ce qu'on voulait, vivre son aventure, s'enrichir dans l'immobilier, fonder une famille, etc...Certaines décisions avaient réellement un impacte sur notre environnement, l'aspect physique de notre personnage ne se choisissait pas, il se forgeait en fonction de notre manière de jouer, et la complicité entre notre héros et son chien était vraiment bien rendue. Bref, Fable 2 est à mon sens un incontournable de la 360...et dire que je n'avais pas du tout accroché au premier Fable.Lorsque j'ai commencé Fallout 3, j'avais surtout l'expérience des J-RPG dans lesquels ont est tenus par la main, et en lisant la notice (oui, à l'époque les jeux avaient encore des notices dans les boites) j'avoue avoir été intrigué par une phrase qui parait anodine aujourd'hui:Puis après un didacticiel vraiment bien pensé où on commence en tant que bébé qui apprend à marcher, l'aventure à pu commencer, et je me souviens encore de la sensation de liberté quand la lourde porte de l'abri s'est ouverte devant moi, laissant apparaitre un paysage désertique qui s'étalait à perte de vue. Je pouvais aller où je voulais, faire ce que je voulais, et je n'oublierai jamais ce sentiment ressenti à ce moment là. Aujourd'hui encore je me passe régulièrement la Bande Originale du jeu et ça me replonge dans cet univers post apocalyptique où on évolue dans les ruines d'un monde naguère technologiquement avancé mais culturellement baigné dans les années 50.