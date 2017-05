Cela fait plusieurs année que ça dure. Les plus gros éditeurs ont tendance à balancer leurs blockbusters pour les fêtes de fin d'année :

-Mario chez Nintendo,

-Halo chez microsoft,

-CoD et Destiny chez Activision,

-Fifa et Battlefield/Battlefront chez EA,

-Assassin's Creed chez Ubisoft,

-Final Fantasy chez Square,

-etc



Seul le GTA de Rockstar semble n'en faire qu'à sa tête. Une idée pour le moins étrange que Sony se permet de suivre de plus en plus. Ainsi, ses plus gros titres sortent désormais au début d'année. Et pour étayer cet état fait, j'ai voulu faire une petite rétrospective de ces dernières années, sélectionnant à chaque fois leurs titres les plus marquants lors du premier semestre. Ainsi, on y retrouve des cartouches telles que:



2005 God of War

2006 Shadow of the Colossus

2007 God of War 2

2008 God of War Chains of Olympus

2009 Killzone 2

2010 God of War 3

2011 Killzone 3

2012 Uncharted Golden Abyss

2013 God of War Ascension

2013 The Last Of Us

2014 Infamous second son

2015 Bloodborne

2016 Uncharted 4

2017 Horizon

2018 God of War "4"?

2019 The Last of Us 2?



Alors, certes, Gran Turismo, la licence la plus historique de Sony, sort toujours en fin d'année (on croise les doigts pour GT Sports?). Mais quand tu vois que tous les derniers Naughty Dog, Guerilla et God of War sont tous sortis en début d'année, tu ne peux ignorer la tendance.



Une tendance que certains autres éditeurs vont certainement se décider à suivre. Pour s'en assurer, il suffit d'observer ce début d'année, marqué par les succès du dernier Resident Evil et du dernier Zelda. Ou à l'inverse, de regarder les échecs relatifs de Watch Dogs 2 et Rise of the Tomb Raider.