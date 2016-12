Développé par PlatinumGames ce nouveau titre totalement inédit nous promet des affrontements épiques contre des bestioles toujours plus gigantesques.Dans cette toute nouvelle licence, l’aventure conduira le joueur dans un voyage aux commandes de Drew, un jeune homme solitaire précipité dans le monde magnifique mais terriblement dangereux de Draconis. Lié en ce monde à un effrayant mais noble dragon nommé Thuban, dernier de sa lignée, les deux héros de cette aventure devront apprendre à combattre ensemble. Nos deux comparses devront lutter pour réduite à néant de puissants ennemis s’attaquant à Draconis, mais aussi à la Terre ainsi qu’à de nombreux autres mondes parallèles.Comme de coutume dans les beat’em all PlatinumGames, le système de combat s’annonce simple d’accès sans toutefois oublier d’être profond pour contenter également les joueurs les plus habiles et exigeants toujours avec style et le côté “too much” bien connu des amateurs des titres dirigés par Hideki Kamiya. Les combos dévastateurs pleuvront alors sur les boss gigantesques du monde de Scalebound.Jouable seul, Scalebound permettra également de jouer à plusieurs en ligne avec un système de génération dynamique de quêtes s’adaptant au style de jeu de chacun. Le héros sera par ailleurs entièrement personnalisable avec la possibilité de choisir son type d’armure et d’arme ainsi que le type et l’apparence du dragon Thuban.En termes de performance technique, on nous promet des environnements vastes et magnifique en 1080p sur Xbox One et jusqu’en 4K pour les heureux possesseurs de PC bien survitaminés et du fameux projet Scorpio. À ce titre, en tant qu’exclusivité Microsoft, Scalebound bénéficiera du cross-platform Xbox Play Anywhere (PC Windows 10 / Xbox One) ainsi que du support du cross-save entre PC et Xbox One.Platinum nous promet que l'île de Draconis sera pleine de ''combats et d'exploration.'' “Non-linéaire” est le terme utilisé à la place de ''monde ouvert'' - Draconis n'est pas une sandbox – bien que les protagonistes que sont Drew et Thuban, son ami dragon, devront continuellement améliorer leurs compétences pour parcourir le monde en entier.Pour le joueur, cela implique le management de deux personnages distincts – mais l'apprentissage du système est simple. Drew gagne des niveaux en combattant : chaque fois que lui ou Thuban remporte une bataille, il gagnera un point compétence. Ces derniers peuvent être enchaînés sachant que si vous vainquez les ennemis dans un timing précis, cela vous donnera un petit bonus en plus de ce qui vous a déjà été octroyé. ''Si vous rythmez vos combats comme il faut,'' explique Kamiya, “si vous parvenez à enchaîner les adversaires, le combo (enchainement de coups) durera plus longtemps.''Les points de compétences peuvent être aussi gagnés hors combat. Scalebound est basé sur la relation entre Drew et Thuban ; donc vous serez récompensé pour avoir entretenu cette relation. ''Si vous soignez votre dragon, ou le supportez d'une manière ou d'une autre, vous serez en mesure de gagner des points de compétence,'' dit Kamiya. ''Le joueur qui prendra les bonnes décisions et qui adoptera un comportement adéquat, ira … plus loin''.Bien que l'arsenal de Drew semble en accord avec les habituelles fantaisies de Platinum (je pense aux épées plus grandes que lui), le management des armes est une priorité. Il n'y a pas de système d'artisanat dans Scalebound, mais un large éventail d'armes – certaines avec des propriétés élémentaires, comme le feu et la glace – disponibles pour Drew. ''En prenant et en débloquant des armes, vous collectez tous ces différents types, mais vous aurez peut-être une préférence pour certaines'' nous informe Kamiya.Les armes auront une durabilité. Mais Kamiya nous explique qu'il est possible, avant que l'arme ne se brise, de lui redonner une partie de sa durabilité perdue en vous battant. ''Ce n'est pas de la durabilité pure et dure – une arme neuve qu'on utilise puis qu'on jette – vous serez en mesure de la maintenir en bon état.''Si Platinum ne s'est pas plus avancé sur la façon d'obtenir les armes et les armures, nous avons eu droit à un petit aperçu de l'un des villages de Draconis. Les villages serviront de plaques tournantes comme dans les RPG traditionnels, là vous pourrez prendre un peu de repos, parler aux PNJs, trier votre équipement, et acheter des objets avec l'argent du jeu. Le village que l'on nous a montré était rustique – les villageois portaient des habits simples, cousus à partir de matériaux naturels – mais Platinum nous assure que ce n'est qu'un village parmi tant d'autres, qui ont tous une esthétique unique. ''C'est vraiment grand'', dit Kamiya, tandis que Drew traversait le village en ligne droite. ''Ca ne finit jamais.''Pour ajouter un peu de piment dans le monde de Draconis, les ennemis n'auront pas toujours les mêmes réactions. Pour exemple, les points faibles de la mante religieuse géante que vous aurez déjà combattu pourront changer. Et ils changeront. Il peut très bien aussi avoir une toute autre créature à la place. ''Il y a un élément de découverte,'' dit Kamiya. ''Bien que vous pensez déjà tout savoir, ce n'est pas le cas. Nous défions le joueur de comprendre tout ce qu'il se passe.''Lors d’une présentation privée à la Gamescom, Hideki Kamiya et J.P Kellams de PlatinumGames ont dévoilé davantage d’informations sur Scalebound et plus particulièrement sur le lien entre le joueur et son dragon. Il a été révélé que les dragons pourront avoir trois types de corps différents : le Rex sur deux pattes, un se tenant sur quatre pattes et qui aura un rôle de Tank et qui par conséquent sera plus lent mais encaissera plus de dégâts, et enfin la Wyvern qui sera spécialisée dans les attaques aériennes mais sera plus faible sur la terre ferme.La bonne nouvelle est que votre dragon ne s’arrête pas à un seul type : grâce aux gemmes récupérées dans le jeu, vous pourrez personnaliser votre dragon. Par exemple il vous sera possible de prendre un corps de type Rex et de le rendre plus proche du tank afin de trouver un style qui correspond à votre manière de jouer. Vous aurez cinq emplacements pour implémenter diverses capacités à votre dragon, elles seront modifiables à tout moment et influenceront son ADN. Il y aura donc un nombre quasi-infini de combinaisons et tout le monde possèdera un dragon différent.Enfin, sachez que vous pourrez contrôler le dragon pendant les combats. Si le protagoniste, Drew, peut commander Thuban et lui donner des ordres, vous pourrez également incarner vous-même la bête. Cependant, vous contrôlez le dragon via votre héros, donc cela restera avec sa perspective et il n’y aura pas de changement de caméra. De plus, pendant ce temps, Drew sera inerte et deviendra donc une cible facile. Cette fonctionnalité appelée Dragon Link vous permettra donc réaliser des combos stylisés, mais sera à utiliser avec bon escient car elle pourrait vous être fatale.Scalebound vous fera parcourir les contrées de Draconis en compagnie de Drew et de son dragon Thuban. Hideki Kamiya, directeur de Scalebound et Jean-Pierre Kellams, producteur créatif, ont lors d’un livestream avoué qu’ils voulaient que les joueurs passent beaucoup de temps à explorer cet univers. Ainsi, ils ont révélé que si vous complétez un donjon après l’avoir découvert, il vous sera toujours possible de le refaire par la suite avec une difficulté plus accrue qui s’adaptera au niveau de votre personnage.Si vous pourrez prendre tout votre temps lorsque vous explorerez le reste du monde en allant de ville en ville et en combattant de puissants ennemis cachés dans les forêts, il n’en sera pas de même lorsque vous entrerez dans un donjon. En effet à partir de ce moment-ci, ce sera du Platinum Games tout craché avec des ennemis « super-hardcore » déboulant de toutes parts, bref du challenge comme on les aime.Ce livestream a aussi été l’occasion d’en apprendre plus sur la progression du personnage. Au fur et à mesure que vous jouez et progressez, vous gagnez des points d’expérience qui peuvent être utilisés pour acheter de nouveaux mouvements ou améliorer votre personnage. Cependant quand vous tuez des ennemis, ces points se transforment en gemmes, qui en somme sont la monnaie pour personnaliser votre dragon.Enfin, ceux qui ont suivi attentivement la conférence de Microsoft ont pu avoir un aperçu du mode coopération. Sachez que vous pourrez jouer du début à la fin avec un coéquipier et que les boss ont été pensés à cet effet. Cela a pu se voir avec le scorpion de la démo et ses trois extrémités qui nécessitent de pouvoir attaquer via différentes directions et en même temps.et pour clôturer l'article l'OST avec quelques ArtworksBonus: Une version de Scalebound VR à l'étude