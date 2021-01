Olija : deux trailers avant le lancement

Quelques jours nous séparent du lancement de, nouvelle production indépendante éditée par les spécialistes de Devolver Digital et le nouveau trailer vient nous dresser les bases scénaristiques volontairement floues : vous y incarnerez « Lord » Faraday, échoué sur une île dont il ne sait absolument rien, perdu sans but ni retour jusqu'à sa rencontre avec Lady Olija qui va lui proposer en deal de l'aider à s'enfuir de cet endroit, en échange d'une allégeance et les services qui vont avec.Sortie prévue jeudi 28 janvier donc, sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.[UP]Et allez tiens, un petit trailer « animation » pour la route.