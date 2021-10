343 Industries fermera (enfin) les serveurs Xbox 360 de la franchise Halo en janvier 2022

Après avoir maintenu l'ancienne communauté des années malgré la sortie de la, 343 Industries doit se résoudre à annoncer qu'il est temps de tourner définitivement la page de l'époque Xbox 360, et déclare ainsi que le 13 janvier 2022, la totalité des serveurs de la franchisesur la console précitée fermeront leur porte, hormis pourLes concernés sont donc :UPDATE :aussi finalementLe but avoué est de laisser l'équipe s'occuper pleinement surdont le lancement est prévu le 8 décembre sur PC, Xbox Series et Xbox One, offrant d'ailleurs une petite vidéo consacrée à Escharum, le grand méchant de cet épisode.Le 8 décembre qui ne sera que la première étape dans la carrière de cet épisode avec déjà annoncé :- La Saison 1 sur le thème de Reach (multi)- La Saison 2 aux alentours de mars, avec l'ajout du coop splitté pour la campagne- La Saison 3 avant l'été, avec l'ajout du mode Forge