Tripwire Interactive et le développeur Demiurge Studios ont annoncé une suite à Maneater, qui sortira l’année prochaine sur PC via Steam et l’Epic Games Store, sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Dévoilé lors du State of Play de Sony, le jeu permettra aux joueurs d’incarner à nouveau un requin cherchant à se nourrir, à explorer et, au final, à évoluer pour retrouver sa liberté.
Maneater 2 se déroule lors d’un événement de pré-lancement sur invitation uniquement organisé par Neptune’s Kingdom, un parc d’attractions privé ultra luxueux situé sur une île. Décrit par le PDG du parc, Victor Reardon, comme « votre porte d’entrée exclusive vers la grandeur de la Rome antique » et présenté de manière séduisante sous cette bannière , le parc allie l’extravagance de Las Vegas à la fantaisie d’Anaheim, avec pour ambition d’être une entreprise gigantesque, la première du genre.
Évidemment, cela vous laisse de nombreuses occasions de vous régaler.
Les fans de Maneater seront ravis d’apprendre que Trip Westhaven est de retour (une fois de plus doublé par Chris Parnell) pour vous offrir ses commentaires colorés et ses monologues. Et comme auparavant, vous gagnerez de l’expérience et ferez évoluer votre requin à mesure que vous accomplirez des objectifs.