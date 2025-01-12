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Maneater
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name : Maneater
platform : PC
editor : Deep Silver
developer : Tripwire Interactive
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Switch
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Le Bazar de Negan
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name : Le Bazar de Negan
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url : http://www.gamekyo.com/group/tps
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creator : negan
creation date : 12/01/2025
last update : 09/03/2026
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Tripwire Interactive annonce Maneater 2


Tripwire Interactive et le développeur Demiurge Studios ont annoncé une suite à Maneater, qui sortira l’année prochaine sur PC via Steam et l’Epic Games Store, sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Dévoilé lors du State of Play de Sony, le jeu permettra aux joueurs d’incarner à nouveau un requin cherchant à se nourrir, à explorer et, au final, à évoluer pour retrouver sa liberté.

Maneater 2 se déroule lors d’un événement de pré-lancement sur invitation uniquement organisé par Neptune’s Kingdom, un parc d’attractions privé ultra luxueux situé sur une île. Décrit par le PDG du parc, Victor Reardon, comme « votre porte d’entrée exclusive vers la grandeur de la Rome antique » et présenté de manière séduisante sous cette bannière , le parc allie l’extravagance de Las Vegas à la fantaisie d’Anaheim, avec pour ambition d’être une entreprise gigantesque, la première du genre.

Évidemment, cela vous laisse de nombreuses occasions de vous régaler.

Les fans de Maneater seront ravis d’apprendre que Trip Westhaven est de retour (une fois de plus doublé par Chris Parnell) pour vous offrir ses commentaires colorés et ses monologues. Et comme auparavant, vous gagnerez de l’expérience et ferez évoluer votre requin à mesure que vous accomplirez des objectifs.














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    tripy73
    posted the 09/03/2026 at 04:42 PM by negan
    comments (7)
    bladagun posted the 09/03/2026 at 05:16 PM
    J'avais bien aimé le 1 mais il manquais de contenu
    negan posted the 09/03/2026 at 05:17 PM
    bladagun Le requin atomique c'était n'importe quoi
    22 posted the 09/03/2026 at 05:30 PM
    J'ai envie de sushi...
    e3ologue posted the 09/03/2026 at 05:43 PM
    énorme
    edarn posted the 09/03/2026 at 05:45 PM
    Bon défouloir.
    tripy73 posted the 09/03/2026 at 07:04 PM
    J'avais trouvé le 1er bien sympa, je me laisserai sûrement tenter par celui-là aussi.
    thejoke posted the 09/03/2026 at 08:17 PM
    Le 1 était bien en vrai, celui ci a l'air d'être dans la même lignée donc franchement pour l'instant c'est oui
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