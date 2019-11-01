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Halo : Campaign Evolved
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name : Halo : Campaign Evolved
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Halo Studios
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Halo
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name : Halo
title : Halo
screen name : halo
url : http://www.gamekyo.com/group/halo
official website : http://
creator : negan
creation date : 01/11/2019
last update : 07/13/2026
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Halo : Campaign Evolved est GOLD


Halo Studios a confirmé que Halo: Campaign Evolved avait officiellement atteint le statut « gold » avant sa sortie prévue plus tard ce mois-ci.

L'annonce a été faite via le compte officiel de Halo sur X, qui a publié : « #HaloCE est OFFICIELLEMENT GOLD et l'accès anticipé commence le 23 juillet. »

Pour ceux qui ne le savent pas l'étape «GOLD» signifie que le développement du jeu a atteint un stade où la version de lancement est désormais finalisée et qu'il n'y a plus aucun risque de report de dernière minute






Halo: Campaign Evolved sortira le 28 juillet 2026 ( et le 23 juillet pour l'accès anticipé ) sur PC,Xbox Series X/S et Playstation 5.

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    goldmen33, mithrandir, ouken
    posted the 07/13/2026 at 05:55 PM by negan
    comments (9)
    deathegg posted the 07/13/2026 at 06:05 PM
    Achat Day one en physique sur PS5 (et à 45 €)
    taiko posted the 07/13/2026 at 06:16 PM
    Je le prends en physique aussi sur ps5.
    mooplol posted the 07/13/2026 at 07:14 PM
    deathegg pareil, je viens de choper gears 20e à carrefour. En espérant un extra avant 2028 ????
    narustorm posted the 07/13/2026 at 08:21 PM
    J'attends d'écouter la vf avant perso .
    ouken posted the 07/13/2026 at 08:28 PM
    Tellement hâte !!! En coop direct , les vidéo déchire en plus pour ma licence préf
    marcus62 posted the 07/13/2026 at 08:38 PM
    Day One ! Sur XSX.

    J’espère un Remake pour le 2 et le 3.

    Halo c’est du top 5 de mes licences préférées.
    bigsnake posted the 07/14/2026 at 01:22 AM
    Sans la VF officielle sans moi.
    shanks posted the 07/14/2026 at 02:43 AM
    On se rend pas compte mais ça fait tellement longtemps qu'un jeu Halo a pas été Gold
    duff posted the 07/14/2026 at 04:17 AM
    Ptain,c'est abusé à 6:50,l'abattage des "chasseurs"
    Pour ceux qui n'ont jamais touché la licence,faites-le direct en Légendaire.
    Halo,c'est plus qu'une expérience,un feeling ou un gameplay.
    C'est un jeu viscéral et quelque chose d'unique en son genre.

    Quand j'y repense,ODST à New Mombasa avec les tags "Remember Reach" sur les murs et la musique,c'était vraiment ouf
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