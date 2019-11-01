Halo Studios a confirmé que Halo: Campaign Evolved avait officiellement atteint le statut « gold » avant sa sortie prévue plus tard ce mois-ci.
L'annonce a été faite via le compte officiel de Halo sur X, qui a publié : « #HaloCE est OFFICIELLEMENT GOLD et l'accès anticipé commence le 23 juillet. »
Pour ceux qui ne le savent pas l'étape «GOLD» signifie que le développement du jeu a atteint un stade où la version de lancement est désormais finalisée et qu'il n'y a plus aucun risque de report de dernière minute
Halo: Campaign Evolved sortira le 28 juillet 2026 ( et le 23 juillet pour l'accès anticipé ) sur PC,Xbox Series X/S et Playstation 5.