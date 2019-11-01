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Halo : Campaign Evolved
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name : Halo : Campaign Evolved
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Halo Studios
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Halo
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name : Halo
title : Halo
screen name : halo
url : http://www.gamekyo.com/group/halo
official website : http://
creator : negan
creation date : 01/11/2019
last update : 07/13/2026
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Halo : Campaign Evolved est GOLD


Halo Studios a confirmé que Halo: Campaign Evolved avait officiellement atteint le statut « gold » avant sa sortie prévue plus tard ce mois-ci.

L'annonce a été faite via le compte officiel de Halo sur X, qui a publié : « #HaloCE est OFFICIELLEMENT GOLD et l'accès anticipé commence le 23 juillet. »

Pour ceux qui ne le savent pas l'étape «GOLD» signifie que le développement du jeu a atteint un stade où la version de lancement est désormais finalisée et qu'il n'y a plus aucun risque de report de dernière minute






Halo: Campaign Evolved sortira le 28 juillet 2026 ( et le 23 juillet pour l'accès anticipé ) sur PC,Xbox Series X/S et Playstation 5.

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    mithrandir
    posted the 07/13/2026 at 05:55 PM by negan
    comments (2)
    deathegg posted the 07/13/2026 at 06:05 PM
    Achat Day one en physique sur PS5 (et à 45 €)
    taiko posted the 07/13/2026 at 06:16 PM
    Je le prends en physique aussi sur ps5.
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