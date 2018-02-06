Éditeur : Enhance

Développeur : Enhance / Monstars

Genre : Réflexion

Prévu sur PSVR2/SteamVR

Date de sortie : 11 Novembre 2025

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Chinois

Une version revisitée époustouflante et diaboliquement addictive du jeu de réflexion culte, Lumines, par les créateurs de Tetris Effect: Connected, où les sons vibrent à travers votre corps, votre esprit et chaque bloc que vous placez, déclenchant des visuels éblouissants synchronisés sur le rythme d'une bande-son contagieuse et éclectique.Voyagez à travers plus de 30 niveaux de merveilles sensorielles synesthésiques, des jungles luxuriantes aux rues bourdonnantes de Tokyo, en passant par des expériences plus surréalistes. Associez des blocs et élaborez des combos déments avec la toute nouvelle mécanique Burst. Variez les plaisirs avec plusieurs modes solo et des défis, ou mesurez-vous à vos amis ou à des inconnus en multijoueur en ligne.Que vous cherchiez des sensations fortes ou un peu de détente, que vous découvriez la série ou que vous la connaissiez depuis longtemps, que vous ayez une heure à tuer ou cinq minutes, que vous souhaitiez jouer en solo, avec des amis ou défier des inconnus.