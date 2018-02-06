Si tu aimes, tu casque...
channel
[PSVR2/SteamVR] Lumines Arise / Date + Demo




Éditeur : Enhance
Développeur : Enhance / Monstars
Genre : Réflexion
Prévu sur PSVR2/SteamVR
Date de sortie : 11 Novembre 2025
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Chinois

Une version revisitée époustouflante et diaboliquement addictive du jeu de réflexion culte, Lumines, par les créateurs de Tetris Effect: Connected, où les sons vibrent à travers votre corps, votre esprit et chaque bloc que vous placez, déclenchant des visuels éblouissants synchronisés sur le rythme d'une bande-son contagieuse et éclectique.

Voyagez à travers plus de 30 niveaux de merveilles sensorielles synesthésiques, des jungles luxuriantes aux rues bourdonnantes de Tokyo, en passant par des expériences plus surréalistes. Associez des blocs et élaborez des combos déments avec la toute nouvelle mécanique Burst. Variez les plaisirs avec plusieurs modes solo et des défis, ou mesurez-vous à vos amis ou à des inconnus en multijoueur en ligne.

Que vous cherchiez des sensations fortes ou un peu de détente, que vous découvriez la série ou que vous la connaissiez depuis longtemps, que vous ayez une heure à tuer ou cinq minutes, que vous souhaitiez jouer en solo, avec des amis ou défier des inconnus.


Steam (Demo dispo) -Une démo est aussi disponible sur PSN-
https://www.youtube.com/watch?v=y3CJTeug0cA
    posted the 08/29/2025 at 09:30 AM by nicolasgourry
    comments (4)
    kisukesan posted the 08/29/2025 at 09:53 AM
    La démo fonctionne avec le psvr2 ?
    nicolasgourry posted the 08/29/2025 at 10:03 AM
    kisukesan "NOTE: PS VR2 compatibility is not available in this Demo. Not all modes and options are present in this version. The stages are not shown in the same order in the final game. Game progress and statistics do not transfer. Difficulty in this demo is set to Easy; the full version will have multiple options."
    greggy posted the 08/29/2025 at 10:58 AM
    Day one. J'espère qu'il sera aussi bon que Tetris Effect.
    kisukesan posted the 08/29/2025 at 11:21 AM
    nicolasgourry tant pis, j'aurais bien testé. Merci !
