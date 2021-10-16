␥ Gameplay / ultra-satisfaisant
‣ Dans Pepper Grinder
le gameplay consiste à utiliser la foreuse du personnage principal pour traverser les environnements destructibles (sable, argile), résoudre des énigmes et vaincre les ennemis dans des décors 2D, à défilement horizontal. Le Grinder
fonctionne comme un outil polyvalent
qui permet au joueur de percer le terrain, révélant des zones cachées et des raccourcis. Pepper
a la capacité de se propulser
dans les airs à l'aide de Grinder, créant ainsi des figures aériennes uniques. Le jeu propose une combinaison de plates-formes, de combat et de résolution d'énigmes, en mettant l'accent sur l'exploration et la découverte — Un vrai petit « kif » pour prolonger nos vacances d’été... ⛅︎
« Munissez-vous de votre Grinder,
restez concentré ; et, à l’abordage ! ☠︎ »
« Utiliser la foreuse pour traverser les environnements destructibles
. »
__________________________
␥ Infos+
/ le saviez-vous ?
‣ Pepper Grinder est disponible, depuis le 28 Mars 2024
sur Nintendo Switch, Playstation, Xbox, Microsoft Windows, Linux, macOS
► Disponible en boite sur NSwitch : Lien / PS5 : Lien
► page Steam (en promo récurrente) : Lien
[ Metascore : 79 ]
‣ Alors, ça vous tente ? / Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de le tester ?