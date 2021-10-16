profile
Pepper Grinder
name : Pepper Grinder
platform : PC
editor : Devolver Digital
developer : Ahr Ech
genre : action plates-formes
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
group information
Pimoody Gaming⚡︎
name : Pimoody Gaming⚡︎
title :
screen name : pimoodygaming
url : http://www.gamekyo.com/group/pimoodygaming
official website : https://youtube.com/@pimoodylvlup?si=R5Ul8mCgZNoG4dP0
creator : pimoody
creation date : 10/16/2021
last update : 08/17/2025
description : ⚡︎ NEVER GIVE-UP! ...................... .................................. Just LEVEL-UP! ⇪
tags : avis test découverte gameplay pingui gaming pimoody pimoody gaming
articles : 123
visites since opening : 423989
subscribers : 1
bloggers : 1
[Découverte] Pepper Grinder : Forer, le petit kif de la fin de l’été ?
[Découverte] Play & React !




Gameplay / ultra-satisfaisant


‣ Dans Pepper Grinder le gameplay consiste à utiliser la foreuse du personnage principal pour traverser les environnements destructibles (sable, argile), résoudre des énigmes et vaincre les ennemis dans des décors 2D, à défilement horizontal. Le Grinder fonctionne comme un outil polyvalent qui permet au joueur de percer le terrain, révélant des zones cachées et des raccourcis. Pepper a la capacité de se propulser dans les airs à l'aide de Grinder, créant ainsi des figures aériennes uniques. Le jeu propose une combinaison de plates-formes, de combat et de résolution d'énigmes, en mettant l'accent sur l'exploration et la découverte — Un vrai petit « kif » pour prolonger nos vacances d’été... ⛅︎




« Munissez-vous de votre Grinder,
restez concentré ; et, à l’abordage ! ☠︎ »



« Utiliser la foreuse pour traverser les environnements destructibles. »





À savoir : Pour cette découverte nous découvrons seulement les tout premiers tableaux du jeu, ainsi que ce que propose son gameplay; cependant, restez bien jusqu’à la fin de la vidéo car je vous ai concocté un petit bonus qui vous en montre beaucoup plus !

__________________________


Infos+ / le saviez-vous ?




Pepper Grinder est disponible, depuis le 28 Mars 2024
sur Nintendo Switch, Playstation, Xbox, Microsoft Windows, Linux, macOS

► Disponible en boite sur NSwitch : Lien / PS5 : Lien
► page Steam (en promo récurrente) : Lien
[ Metascore : 79 ]

Alors, ça vous tente ? / Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de le tester ?



pimoody - https://youtu.be/RakVrYJh4fY
    tags : gamekyo xbox avis test gaming pc ps5 devolver nintendo switch gameplay fr pimoody nintendo switch 2 pepper grinder pepper grinder gameplay fr pepper grinder nintendo switch ahr ech mp2 games
    posted the 08/17/2025 at 04:30 PM by pimoody
    comments (1)
    guiguif posted the 08/17/2025 at 05:04 PM
    Sympa mais très court
