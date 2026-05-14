La nouvelle bande-annonce de Stranger Than Heaven présente une collaboration avec la Toei Compagny rendant hommage a la saga de films yakuza « Jingi Naki Tatakai », réalisée par Kinji Fukasaku à partir de 1973. Son acteur principal, Bunta Sugawara, décédé en 2014, apparaît dans le jeu sous les traits du patriache Genzo Iwaki.
Le lancement est prévu le 15 janvier 2027 sur Ps5, Xbox Series, Pc et en day one sur le game pass pour les abonnés ultimate.
(bien que le moteur RGG a atteint ses limites, faudra changé pour le prochain Yakuza)