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Stranger Than Heaven
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name : Stranger Than Heaven
platform : PC
editor : Sega
developer : Sega
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Yakuza Series
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name : Yakuza Series
title : RGG Team
screen name : rgg
url : http://www.gamekyo.com/group/rgg
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 05/14/2026
last update : 09/17/2026
description : L'actualité et bien plus sur la franchise Yakuza de Ryū ga Gotoku Studio.
tags : sega ryu ga gotoku studio
articles : 12
visites since opening : 36334
subscribers : 3
bloggers : 1
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Stranger Than Heaven : la bande annonce de la TGS


La nouvelle bande-annonce de Stranger Than Heaven présente une collaboration avec la Toei Compagny rendant hommage a la saga de films yakuza « Jingi Naki Tatakai », réalisée par Kinji Fukasaku à partir de 1973. Son acteur principal, Bunta Sugawara, décédé en 2014, apparaît dans le jeu sous les traits du patriache Genzo Iwaki.

Le lancement est prévu le 15 janvier 2027 sur Ps5, Xbox Series, Pc et en day one sur le game pass pour les abonnés ultimate.

https://m.youtube.com/watch?v=SpzWwqbW8_I
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    22, junaldinho, walterwhite, adamjensen
    posted the 09/17/2026 at 08:27 AM by yanssou
    comments (7)
    adamjensen posted the 09/17/2026 at 08:30 AM
    Les 4 premiers mois de 2027 vont vraiment être fou.
    kevisiano posted the 09/17/2026 at 08:41 AM
    Le combo STH, Persona 4 Revival et FF VII Rev
    22 posted the 09/17/2026 at 08:57 AM
    Comment ch'ui hypé de sa race pour celui la

    (bien que le moteur RGG a atteint ses limites, faudra changé pour le prochain Yakuza)
    sussudio posted the 09/17/2026 at 09:22 AM
    Putain même moi je suis hypé sa race
    walterwhite posted the 09/17/2026 at 09:36 AM
    Ca fracasse
    zekk posted the 09/17/2026 at 10:53 AM
    tlj posted the 09/17/2026 at 11:37 AM
    Ça fracasse rien du tout. L’ambiance est bonne mais le moteur du jeu est poussiereux au possible
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